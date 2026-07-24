AI से वित्तीय सलाह लेते समय रहें सतर्क

AI से वित्तीय सलाह लेते समय रहें सतर्क, छोटी गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:38 am Jul 24, 202608:38 am

क्या है खबर?

आजकल कई लोग निवेश, टैक्स, होम लोन और बचत से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए AI चैटबॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह जानकारी समझने और विकल्पों की तुलना करने में मदद कर सकता है, लेकिन जल्दी और बेहतर जवाब पाने के लिए कई लोग अपनी जरूरत से ज्यादा निजी जानकारी साझा कर देते हैं। सलाह लेने के साथ अपनी वित्तीय गोपनीयता, व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा और ऑनलाइन सतर्कता का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है।