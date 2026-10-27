एंथ्रोपिक हर महीने एलन मस्क की कंपनी को क्यों करेगी 300 अरब रुपये का भुगतान?

एंथ्रोपिक फिलहाल टेनेसी के मेम्फिस स्थित डाटा सेंटर से कंप्यूटिंग सेवाएं लेने के लिए हर महीने करीब 1.25 अरब डॉलर का भुगतान कर रही है।

कंपनी के मुताबिक, दिसंबर तक पूरी तय क्षमता उपलब्ध होने पर यह रकम बढ़कर लगभग 3.1 अरब डॉलर (लगभग 300 अरब रुपये) प्रति माह हो सकती है। पिछली तिमाही में एंथ्रोपिक का राजस्व 16.8 अरब डॉलर रहा था।

ऐसे में स्पेस-XAI को दिया जाने वाला भुगतान कंपनी की कमाई का बड़ा हिस्सा हो सकता है।