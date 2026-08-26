देश की डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कंपनी के खिलाफ यह बड़ा फैसला लिया है

ब्राजील में टिक-टॉक की मूल कंपनी बाइटडांस पर क्यों लगा 300 करोड़ रुपये का जुर्माना?

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:26 pm Aug 26, 202603:26 pm

क्या है खबर?

ब्राजील में टिक-टॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस पर करीब 3 करोड़ डॉलर (लगभग 300 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया गया है। देश की डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कंपनी के खिलाफ यह बड़ा फैसला लिया है। इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों और टीनएजर्स की सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ब्राजील में नाबालिगों के इंटरनेट इस्तेमाल को लेकर सरकार और रेगुलेटर्स लगातार सख्ती बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में यह मामला सामने आया है।