टाटा केमिकल्स को केन्या में काम रोकने का आदेश

टाटा केमिकल्स को केन्या में काम रोकने का आदेश क्यों दिया गया?

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:06 am Sep 04, 202606:06 am

क्या है खबर?

केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने भारतीय कंपनी टाटा केमिकल्स को काजियाडो की लेक मगदी में अपना काम रोकने का आदेश दिया है। यह कंपनी 100 साल से ज्यादा समय से यहां सोडा ऐश का उत्पादन कर रही है। राष्ट्रपति के इस आदेश के बाद कंपनी के कारोबार और स्थानीय लोगों पर इसके असर को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सरकार का कहना है कि इलाके के प्राकृतिक संसाधनों से स्थानीय लोगों को ज्यादा फायदा मिलना चाहिए।