ऐसा हमेशा नहीं होता और कई बार बिना किसी गलती के भी क्रेडिट स्कोर कम हो सकता है

समय पर भुगतान के बाद भी क्यों गिर सकता है क्रेडिट स्कोर? जानिए समाधान

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:03 am Jul 14, 202609:03 am

क्या है खबर?

कई लोग मानते हैं कि अगर उन्होंने लोन की EMI और क्रेडिट कार्ड का भुगतान हमेशा समय पर किया है तो उनका क्रेडिट स्कोर कभी नहीं गिरेगा। हालांकि, ऐसा हमेशा नहीं होता और कई बार बिना किसी गलती के भी क्रेडिट स्कोर कम हो सकता है। ऐसे में घबराने के बजाय इसकी सही वजह जानना और समय रहते जरूरी कदम उठाना सबसे जरूरी माना जाता है, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।