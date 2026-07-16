दूसरे देशों में भी इसी तरह के कदम उठाए जा सकते हैं

वनप्लस भारत समेत कई अन्य देशों में कर सकती है कारोबार बंद, जानिए वजह

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:23 am Jul 16, 202610:23 am

क्या है खबर?

दिग्गज स्मार्टफोन कंपनी वनप्लस को लेकर एक बार फिर नई चर्चा शुरू हो गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कंपनी आने वाले समय में कुछ बड़े अंतरराष्ट्रीय बाजारों से अपना कारोबार बंद कर सकती है। बताया जा रहा है कि यह कदम उसकी मूल कंपनी ओप्पो की वैश्विक पुनर्गठन योजना का हिस्सा हो सकता है। हालांकि, कंपनी की ओर से अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा या पुष्टि नहीं की गई है।