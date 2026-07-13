डिस्चार्ज के समय कैशलेस स्वास्थ्य बीमा क्लेम क्यों हो सकते हैं खारिज?

कुछ मामलों में चिकित्सक मरीज को संभावित मेडिकल स्थिति के आधार पर भर्ती करते हैं। टेस्ट और इलाज पूरा होने के बाद, अंतिम बीमारी का पता भर्ती के समय बताई गई बीमारी से अलग हो सकता है।

अगर, अंतिम डायग्नोसिस पॉलिसी में शामिल न की गई स्थितियों, वेटिंग पीरियड या ऐसी स्थिति के दायरे में आता है, जो पॉलिसी में कवर नहीं है तो बीमा कंपनी भुगतान करने से मना कर सकती है, भले ही पहले मंजूरी दी हो।