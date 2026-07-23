उबर ग्राहक सेवा टीम से क्यों कर रही 10 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी?

उबर का कहना है कि उसका कस्टमर सर्विस सिस्टम काफी जटिल और बिखरा हुआ हो गया है, जिससे AI का पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा था।

कंपनी के अधिकारियों के अनुसार, आसान संगठनात्मक ढांचा बनने के बाद AI टूल्स का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा।

इसी वजह से कंपनी कुछ पद कम कर रही है और उन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दे रही है, जहां नई तकनीक से काम तेज और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।