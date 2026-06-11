भारतीय शेयर बाजार में IT शेयरों में आज क्यों देखने को मिल रही भारी गिरावट?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज (11 जून) IT सेक्टर के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद निफ्टी IT इंडेक्स करीब 2.7 प्रतिशत तक टूट गया। इस दौरान HCL टेक्नोलॉजीज, इंफोसिस, LTI माइंडट्री, TCS और टेक महिंद्रा जैसे बड़े शेयरों में तेज बिकवाली देखी गई। IT सेक्टर बाजार के सबसे कमजोर क्षेत्रों में शामिल रहा, जबकि प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 में गिरावट अपेक्षाकृत कम रही है।
असर
अमेरिकी बाजार की कमजोरी का पड़ा असर
भारतीय IT शेयरों में गिरावट की बड़ी वजह अमेरिकी टेक्नोलॉजी शेयरों में आई कमजोरी है। अमेरिका में S&P 500 और नैस्डैक सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे वैश्विक निवेशकों का भरोसा प्रभावित हुआ। भारतीय IT कंपनियों की आय का बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है, इसलिए वहां के बाजार में होने वाले बदलावों का सीधा असर इन कंपनियों के शेयरों पर दिखाई देता है। इसी कारण घरेलू बाजार में भी बिकवाली का दबाव बढ़ गया है।
चिंता
महंगाई और ब्याज दरों को लेकर बढ़ी चिंता
अमेरिका में हालिया महंगाई के आंकड़ों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। बाजार को डर है कि महंगाई ऊंची रहने पर अमेरिकी केंद्रीय बैंक लंबे समय तक ब्याज दरों को ऊंचा रख सकता है। ऊंची ब्याज दरें आमतौर पर टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए चुनौती मानी जाती हैं, क्योंकि इससे निवेश और खर्च प्रभावित हो सकते हैं। इसी आशंका के कारण दुनियाभर में टेक्नोलॉजी शेयरों में दबाव बढ़ा है और भारतीय IT कंपनियां भी इससे अछूती नहीं रहीं।
दबाव
वैश्विक अनिश्चितता से बढ़ा दबाव
मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और टेक्नोलॉजी कंपनियों के ऊंचे मूल्यांकन को लेकर भी निवेशक सतर्क हैं। इसके अलावा, बड़े AI निवेशों और बढ़ते खर्च को लेकर भी बाजार में सवाल उठ रहे हैं। ऐसे माहौल में निवेशक जोखिम वाले क्षेत्रों से दूरी बना रहे हैं। चूंकि भारतीय IT कंपनियां वैश्विक कारोबार पर काफी निर्भर हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का असर उनके शेयरों पर तेजी से देखने को मिल रहा है।