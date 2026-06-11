आज IT सेक्टर के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है

भारतीय शेयर बाजार में IT शेयरों में आज क्यों देखने को मिल रही भारी गिरावट?

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:15 pm Jun 11, 202612:15 pm

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (11 जून) IT सेक्टर के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद निफ्टी IT इंडेक्स करीब 2.7 प्रतिशत तक टूट गया। इस दौरान HCL टेक्नोलॉजीज, इंफोसिस, LTI माइंडट्री, TCS और टेक महिंद्रा जैसे बड़े शेयरों में तेज बिकवाली देखी गई। IT सेक्टर बाजार के सबसे कमजोर क्षेत्रों में शामिल रहा, जबकि प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 में गिरावट अपेक्षाकृत कम रही है।