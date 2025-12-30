बिटकॉइन में क्यों देखने को मिल रही गिरावट?
क्या है खबर?
क्रिप्टोकरेंसी बाजार में आज कमजोरी देखने को मिल रही है। आज सुबह 10:20 बजे बिटकॉइन की कीमत 87,264 डॉलर (करीब 78 लाख रुपये) रही। एक दिन में इसमें 3.23 फीसदी और बीते हफ्ते में 0.89 फीसदी की गिरावट आई। कुछ समय पहले बिटकॉइन 90,000 डॉलर के स्तर तक पहुंचा था, लेकिन वहां टिक नहीं पाया। गिरावट के बाद कुल क्रिप्टो मार्केट कैप करीब 100 अरब डॉलर घटकर 2.93 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 260 लाख करोड़ रुपये) रह गया।
वजह
रेजिस्टेंस और लिक्विडेशन का दबाव
बिटकॉइन 90,000 डॉलर के ऊपर टिकने में नाकाम रहा, जिससे बाजार में बिकवाली तेज हो गई। ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली शुरू हुई और ज्यादा लेवरेज वाले ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन बंद करनी पड़ी। रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन और कम लिक्विडिटी ने गिरावट को और बढ़ाया है। इस वजह से कीमत तेजी से 87,000 डॉलर के आसपास फिसल गई। जानकार मानते हैं कि जब तक मजबूत खरीदारी नहीं आती, तब तक बाजार पर दबाव बना रह सकता है।
अन्य वजह
कम लिक्विडिटी और मैक्रो फैक्टर
साल के आखिर में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होने से जोखिम वाले एसेट्स पर असर पड़ा है। ग्लोबल मैक्रो हालात, जियोपॉलिटिकल तनाव और निवेशकों की सतर्कता ने क्रिप्टो में जोखिम लेने की इच्छा घटा दी। रेट कट की उम्मीदों के बावजूद क्रिप्टो में बड़ी खरीद नहीं दिखी। इसी बीच इथेरियम, सोलाना और कार्डानो जैसे दूसरे टोकन भी दबाव में रहे। बाजार फिलहाल कंसोलिडेशन मोड में है और निवेशक साफ दिशा का इंतजार कर रहे हैं।
उम्मीद
आगे बाजार से क्या उम्मीद?
एनालिस्ट मानते हैं कि बिटकॉइन के लिए 87,000 से 87,300 डॉलर (करीब 78 लाख रुपये) का स्तर अहम सपोर्ट है। फिलहाल कीमत 87,000 से 89,000 डॉलर के दायरे में रह सकती है। अगर सपोर्ट टूटता है तो और गिरावट संभव है, जबकि ऊपर की ओर मजबूती आने पर शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है। जानकारों का कहना है कि निवेशकों को लेवरेज कम रखना चाहिए और साफ संकेत मिलने तक धैर्य के साथ कदम उठाना चाहिए।