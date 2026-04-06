भारतीय शेयर बाजार में आज क्यों देखने को मिल रही गिरावट?

भारतीय शेयर बाजार में आज (6 अप्रैल) फिर गिरावट देखने को मिल रही है। शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में कारोबार करते नजर आए। सेंसेक्स करीब 500 अंक गिरकर 72,810 के आसपास पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 कुल 140 अंक गिरकर 22,600 के नीचे चला गया। बाजार में कमजोर शुरुआत से निवेशकों की चिंता बढ़ी है और कई सेक्टर में बिकवाली का दबाव साफ दिखाई दे रहा है।

भू-राजनीतिक भू-राजनीतिक तनाव बना बड़ी वजह बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव है। खासकर ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे अहम तेल सप्लाई रूट में बाधा की खबरों से ग्लोबल बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है। इसका सीधा असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा है, जिससे निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं और सुरक्षित निवेश की ओर रुख कर रहे हैं।

तेल तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ी चिंता कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल भी बाजार गिरने की अहम वजह बन रही है। ब्रेंट क्रूड की कीमत 110 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है, जिससे भारत जैसे आयात पर निर्भर देश के लिए दबाव बढ़ गया है। इससे महंगाई बढ़ने और कंपनियों की लागत बढ़ने की चिंता भी बढ़ी है। निवेशकों को डर है कि इससे अर्थव्यवस्था और कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है।

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