एथर एनर्जी में 200 करोड़ रुपये का निवेश क्यों कर रही है सरकार?

सरकार लंबे समय से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है।

भारत अपनी जरूरत का करीब 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे ईंधन आयात कम करने, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने और प्रदूषण घटाने में मदद मिल सकती है।

इसके साथ ही, देश में नई फैक्ट्रियां, आधुनिक उद्योग और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है।