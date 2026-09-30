टाटा संस की लिस्टिंग का नोएल टाटा क्यों कर रहे हैं विरोध?

टाटा संस की लिस्टिंग से बचने के लिए टाटा ट्रस्ट्स ने सोमवार को एक अलग प्रस्ताव रखा है।

इसके तहत टाटा संस का उसकी दो गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस प्राइवेट और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स के साथ विलय करने की बात कही गई है।

नोएल के अनुसार, इससे टाटा संस के संचालन और वित्तीय गतिविधियां एक ही कंपनी के ढांचे में आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि ऐसा ढांचा देश की कई होल्डिंग कंपनियों में पहले से मौजूद है।