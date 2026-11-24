जेन्सेन हुआंग को फिर एनवीडिया का CEO नियुक्त किया गया है

एनवीडिया में हुआंग की वापसी क्यों अहम, AI इकोसिस्टम पर क्या होगा असर?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:58 am Nov 24, 202610:58 am

क्या है खबर?

जेन्सेन हुआंग को एक बार फिर एनवीडिया का CEO नियुक्त किया गया है। उनकी वापसी के पक्ष में डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क समेत कई बड़ी हस्तियों ने समर्थन जताया था। कंपनी के निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से उनकी वापसी मंजूर की है। बोर्ड के मुताबिक, अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मिली जानकारी के आधार पर उसे इस फैसले से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं दिखता है। इस घोषणा के बाद कंपनी के शेयरों में तेजी आई है।