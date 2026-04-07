बेकार पड़े पुराने बैंक खाते को बंद करने में ही भलाई, वरना झेलनी पड़ेंगी ये मुसीबतें

बैंक खाता खुलवाना आसान हो जाने के कारण लोग कई अकाउंट्स का संचालन करते हैं। ज्यादा खाते होने पर कई बार ऐसा होता है कि आप किसी खाते का इस्‍तेमाल करना बंद कर देते हैं। वे इसे बंद कराने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि उन्‍हें लगता है कि अगर, खाता इस्तेमाल में नहीं है तो उसे खुले रहने देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत में यह नुकसान पहुंचाता है। आइये जानते हैं पुराने खाते क्यों बंद कराना जरूरी है।

न्यूनतम बैलेंस न्यूनतम बैलेंस रखने का झंझट बैंक खाता खुलवाना आसान हो जाने के कारण लोग कई अकाउंट्स का संचालन करते हैं। ज्यादा खाते होने पर कई बार ऐसा होता है कि आप किसी खाते का इस्‍तेमाल करना बंद कर देते हैं। वे इसे बंद कराने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि उन्‍हें लगता है कि अगर खाता इस्तेमाल में नहीं है तो उसे खुले रहने देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत में यह नुकसान पहुंचाता है। आइये जानते हैं पुराने खाते क्यों बंद कराना जरूरी है।

खतरा साइबर फ्राड का रहता है खतरा बेवजह के शुल्क: बैंक सालाना डेबिट कार्ड फीस 100 से 1,000 रुपये तक वसूलती है। इसी तरह SMS शुल्क भी लिया जाता है। आप अकाउंट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो भी ये फीस चुकानी ही होंगी। इसलिए अकाउंट को बंद कराकर इनसे छुटकारा पाना ही सही है। साइबर फ्राड का खतरा: लंबे समय से निष्क्रिय पड़े बैंक खाते साइबर अपराधियों के लिए आसान निशाना बन जाते हैं। इनका इस्तेमाल अवैध लेन-देन के लिए किया जा सकता है।

Advertisement