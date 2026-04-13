जल्दी-जल्दी घर अपग्रेड करना क्यों है नुकसानदायक?

आजकल कई लोग अपनी बढ़ती इनकम के साथ बड़ा घर लेने का फैसला करते हैं। यह कदम आराम और बेहतर जीवन के लिए सही लगता है, लेकिन इसके साथ कई छिपे खर्च भी जुड़ते हैं। बड़ा घर लेने से आपकी फाइनेंशियल स्थिति पर असर पड़ सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि इस फैसले को लेने से पहले उसके लंबे समय के असर को अच्छे से समझ लिया जाए, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो।

#1 EMI बढ़ने से कम होती है बचत बड़ा घर लेने का मतलब अक्सर बड़ी EMI होता है। यह आपकी मासिक आय का बड़ा हिस्सा ले लेता है। इससे आपके पास बचत और निवेश के लिए कम पैसा बचता है। धीरे-धीरे आपका पूरा बजट बदलने लगता है और खर्च संभालना मुश्किल हो सकता है। अचानक आने वाले खर्च भी परेशानी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पहले जैसी फाइनेंशियल आजादी नहीं रह जाती और पैसों का संतुलन बिगड़ने लगता है।

#2 निवेश के मौके हो जाते हैं कम जब ज्यादा पैसा घर की EMI में चला जाता है, तो निवेश के मौके कम हो जाते हैं। जो पैसा समय के साथ बढ़ सकता था, वह एक ही संपत्ति में फंस जाता है। रियल एस्टेट से रिटर्न मिलता है, लेकिन यह उतना आसान और तेज नहीं होता जितना दूसरे निवेश में होता है। इससे आपकी संपत्ति बढ़ने की रफ्तार धीमी हो सकती है और भविष्य की फाइनेंशियल ग्रोथ पर असर पड़ सकता है।

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