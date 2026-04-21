विदेश यात्रा करने वालों के लिए फॉर्म 157 भरना जरूरी होता है

विदेश यात्रा करने वालों के लिए क्यों जरूरी है फॉर्म 157? जानिए कौनसे दस्तावेज जरूरी

क्या है खबर?

अगर, आपके पास टैक्स देने योग्य आय नहीं है और न ही स्थायी खाता संख्या (पैन) है, लेकिन आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो आपको आयकर विभाग में फॉर्म 157 जमा करना होगा। यह एक घोषणा पत्र है, जो आयकर अधिनियम, 2025 के तहत अनिवार्य है। यह पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत फॉर्म 156 की जगह लेता है। आइये जानते हैं जानते हैं फॉर्म 157 दाखिल करने के लिए आपको कौनसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।