तीन दिन की बैंक हड़ताल रहेगी जारी

28 से 30 सितंबर तक बैंकों ने क्यों बुलाई हड़ताल? जानिए क्या है मांग

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:42 am Sep 23, 202610:42 am

क्या है खबर?

बैंक ग्राहकों के लिए सितंबर के आखिरी दिनों में परेशानी बढ़ सकती है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिन की देशव्यापी हड़ताल को टालने से इनकार कर दिया है। 22 सितंबर को हुई सुलह बैठक में सहमति नहीं बनने के बाद यूनियनों ने हड़ताल जारी रखने की बात कही है। इससे पांच दिनों तक शाखाओं में भी बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है।