देशभर में बैंक कर्मचारियों ने आज बुलाई हड़ताल

देशभर में बैंक कर्मचारियों ने आज क्यों बुलाई हड़ताल? जानिए क्या है मांग

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:35 pm Sep 11, 202612:35 pm

क्या है खबर?

देशभर में बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने आज (10 सितंबर) 1 दिन की हड़ताल बुलाई है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के आह्वान पर की जा रही इस हड़ताल का असर खासकर सरकारी बैंकों की शाखाओं पर पड़ा है। कई जगह शाखाएं बंद हैं या सीमित काम हो रहा है। ﻿हड़ताल के कारण ग्राहकों को नकद जमा करने, पैसे निकालने और चेक से जुड़े कामों में परेशानी हो सकती है। हालांकि, डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी।