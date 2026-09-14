टाटा संस पर शेयर बाजार में लिस्ट होने का दबाव क्यों बढ़ा?

RBI के नियमों के तहत टाटा संस को अपर लेयर NBFC की श्रेणी में रखा गया है।

इसका मतलब है कि कंपनी का आकार और वित्तीय गतिविधियां ऐसी हैं, जिन पर ज्यादा निगरानी जरूरी मानी जाती है। इन नियमों के अनुसार, ऐसी कंपनियों को तय समय के भीतर शेयर बाजार में लिस्ट होना पड़ता है।

टाटा संस ने इस दबाव से बचने के लिए अपना NBFC लाइसेंस सरेंडर करने और कर्ज चुकाने की कोशिश भी की थी।