भारत में सोने की कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार की गिरावट का भी असर पड़ा है।

गुरुवार को वैश्विक बाजार में सोना करीब 3,700 डॉलर प्रति औंस तक गिर गया, जो सितंबर, 2025 के बाद इसका सबसे निचला स्तर है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में शादी-ब्याह के मौसम की मांग और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी से कीमतों को सहारा मिल सकता है।

आने वाले समय में सोना 3,850 से 4,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकता है।