होम लोन की EMI अचानक क्यों बढ़ जाती है? जानिए इसकी सबसे बड़ी वजह

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ब्याज दर बदलने से पड़ता है असर

भारत में ज्यादातर फ्लोटिंग रेट होम लोन बैंक के तय बेंचमार्क ब्याज दर से जुड़े होते हैं। जब बैंक की उधारी महंगी होती है या बेंचमार्क दर बढ़ती है, तो होम लोन की ब्याज दर भी बदल सकती है। इसी वजह से आपकी मासिक EMI पहले जैसी नहीं रहती और हर महीने का बजट भी प्रभावित हो सकता है। वहीं, फिक्स्ड रेट होम लोन में तय अवधि तक ब्याज दर सामान्य तौर पर नहीं बदलती और किस्त स्थिर रहती है।