प्राडा 40 स्टोर पर कोल्हापुरी सैंडल बेचेगी

प्राडा भारत में क्यों बनवाना चाहती है अपने लिए कोल्हापुरी सैंडल?

क्या है खबर?

इटली की लग्जरी फैशन कंपनी प्राडा पिछली बार हुई आलोचन से सबक लेकर इस बार लॉन्च किए जाने वाले कोल्हापुरी सैंडल का उत्पादन भारत में ही करेगी और स्थानीय कारीगरों के साथ काम करेगी। एक साल पहले मिलान फैशन शो में इसी तरह का डिजाइन पेश किया गया था, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। अब कंपनी महाराष्ट्र और कर्नाटक में 2 सरकारी संगठनों के सहयोग से भारतीय कारीगरों से ही सीमित संख्या में कोल्हापुरी सैंडल बनवाएगी।