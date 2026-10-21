टेस्ला और स्पेस-X का विलय क्यों करना चाहते हैं एलन मस्क?

टेस्ला और स्पेस-X का कारोबार अलग-अलग क्षेत्रों में फैला है, लेकिन दोनों कई आधुनिक तकनीकों पर काम करती हैं।

टेस्ला इलेक्ट्रिक गाड़ियों, रोबोट और सेल्फ ड्राइविंग तकनीक विकसित करती है, जबकि स्पेस-X रॉकेट और सैटेलाइट सेवाओं के क्षेत्र में काम करती है। दोनों कंपनियों को एक करने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), चिप निर्माण और दूसरी तकनीकों से जुड़े संसाधनों को साझा करना आसान हो सकता है।

इससे मस्क को नई परियोजनाओं पर मिलकर काम करने का अवसर मिलेगा।