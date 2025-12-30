अच्छा क्रेडिट स्कोर होने पर भी क्यों खारिज हो जाता है क्रेडिट कार्ड आवेदन? 

अच्छा क्रेडिट स्कोर होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ उसी के आधार पर क्रेडिट कार्ड मिल जाए, ऐसा तय नहीं होता है। बैंक कार्ड देने से पहले आपकी कमाई, खर्च करने की आदत, कर्ज की स्थिति और प्रोफाइल भी देखते हैं। कई बार कागजों पर सब ठीक दिखने के बावजूद आवेदन खारिज हो जाता है। इसकी वजह स्कोर से अलग दूसरे फैक्टर होते हैं, जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं।

#1 इनकम और क्रेडिट इस्तेमाल से जुड़ी गलतियां हर क्रेडिट कार्ड एक तय इनकम प्रोफाइल के लिए बनाया जाता है। अगर आपकी कमाई उस कार्ड के लेवल से मेल नहीं खाती, तो बैंक मना कर सकता है। इसके अलावा, अगर आप अपनी क्रेडिट लिमिट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो यह जोखिम का संकेत माना जाता है। 30 प्रतिशत से ज्यादा इस्तेमाल बैंक को सतर्क करता है, भले ही भुगतान समय पर किया गया हो, और प्रोफाइल कमजोर दिख सकती है।

#2 ज्यादा आवेदन और कम क्रेडिट हिस्ट्री कम समय में कई कार्ड या लोन के लिए आवेदन करना भी बड़ी गलती है। हर आवेदन से क्रेडिट जांच होती है, जिससे बैंक को जल्दबाजी का संकेत मिलता है। इसके अलावा, बहुत छोटी क्रेडिट हिस्ट्री भी परेशानी बनती है। अगर आपने हाल ही में कमाना शुरू किया है या क्रेडिट का इस्तेमाल कम किया है, तो बैंक के पास आपके व्यवहार को समझने के लिए पर्याप्त डाटा नहीं होता, जिससे भरोसा घटता है।

Advertisement