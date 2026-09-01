जोमैटो ने एनालॉग पनीर के इस्तेमाल पर लगाई रोक

जोमैटो ने रेस्टोरेंट्स में एनालॉग पनीर के इस्तेमाल पर क्यों लगाई रोक?

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:44 pm Sep 01, 202604:44 pm

क्या है खबर?

ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने रेस्टोरेंट्स में मिलने वाले पनीर को लेकर जरूरी निर्देश जारी किया है। कंपनी ने पार्टनर्स से एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल रोकने को कहा है। रेस्टोरेंट्स को ऐसी डिश में असली डेयरी पनीर इस्तेमाल करना होगा या उसे मेन्यू से हटाना होगा। जोमैटो ने सप्लायर के पैकेट पर लिखी जानकारी और सामग्री की भी जांच करने को कहा है, ताकि ग्राहकों को खाने में इस्तेमाल होने वाले पनीर की सही जानकारी मिल सके।