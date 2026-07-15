वॉरेन बफेट ने गेट्स फाउंडेशन को दान देना किया बंद

वॉरेन बफेट ने बिल गेट्स फाउंडेशन को दान देना क्यों किया बंद?

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:14 pm Jul 15, 202603:14 pm

क्या है खबर?

अरबपति निवेशक वॉरेन बफेट ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को हर साल दिया जाने वाला अपना दान बंद करने का फैसला किया है। उन्होंने अब गेट्स फाउंडेशन को उन संस्थाओं की सूची से हटा दिया है, जिन्हें उनके बर्कशायर हैथवे के शेयर मिलते थे। इसके बजाय यह हिस्सेदारी अब बफेट परिवार से जुड़े चार फाउंडेशन को दी जाएगी। बफेट ने कहा कि वह 31 दिसंबर, 2034 तक अपने सभी शेयर दान कर देंगे और इसी योजना पर आगे बढ़ेंगे।