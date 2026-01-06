क्यों UIDAI ने बढ़ाया आधार PVC कार्ड का शुल्क? जानिए अब कितने चुकाने होंगे 

आधार PVC कार्ड

क्या होता है आधार PVC कार्ड?

आधार PVC कार्ड एक टिकाऊ और आसानी से साथ ले जाने वाला कार्ड है। यह दिखने में बिल्कुल क्रेडिट या डेबिट कार्ड जैसा होता है। इसे पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) से बनाया जाता है, जिससे यह पानी और सामान्य टूट-फूट से सुरक्षित रहता है। इसमें कई सुरक्षा फीचर्स भी होते हैं, जिसमें एक सिक्योर QR कोड, होलोग्राम, घोस्ट इमेज और माइक्रोटेक्स्ट शामिल हैं। आप इसके लिए मायआधार पोर्टल या एमआधार ऐप पर या आधार केंद्र पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं।