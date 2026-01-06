क्यों UIDAI ने बढ़ाया आधार PVC कार्ड का शुल्क? जानिए अब कितने चुकाने होंगे 

क्यों UIDAI ने बढ़ाया आधार PVC कार्ड का शुल्क? जानिए अब कितने चुकाने होंगे
क्या है खबर?
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार PVC कार्ड का शुल्क 50 से बढ़ाकर 75 रुपये कर दिया है। इस शुल्क में सभी कर और वितरण शुल्क शामिल हैं। यह कदम आधार PVC कार्ड के उत्पादन और वितरण के लिए आवश्यक सामग्री, छपाई, सुरक्षित वितरण और लॉजिस्टिक्स की लागत में हुई वृद्धि के मद्देनजर उठाया गया है। UIDAI ने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली सेवा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
आधार PVC कार्ड
क्या होता है आधार PVC कार्ड?
आधार PVC कार्ड एक टिकाऊ और आसानी से साथ ले जाने वाला कार्ड है। यह दिखने में बिल्कुल क्रेडिट या डेबिट कार्ड जैसा होता है। इसे पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) से बनाया जाता है, जिससे यह पानी और सामान्य टूट-फूट से सुरक्षित रहता है। इसमें कई सुरक्षा फीचर्स भी होते हैं, जिसमें एक सिक्योर QR कोड, होलोग्राम, घोस्ट इमेज और माइक्रोटेक्स्ट शामिल हैं। आप इसके लिए मायआधार पोर्टल या एमआधार ऐप पर या आधार केंद्र पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं।
आवेदन
कार्ड के लिए ऐसे कर सकते हैं आवेदन
इसके लिए UIDAI की वेबसाइट पर आधार नंबर और कैप्चा कोड भरकर 'सेंड OTP' पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP को भरकर सब्मिट कर दें। यहां आपको 'ऑर्डर आधार PVC कार्ड' पर क्लिक कर आपकी जानकारी दिखने पर 'नेक्स्ट' विकल्प पर क्लिक करने के बाद नीचे दिए गए 'पेमेंट' विकल्प में जाना है। विभिन्न विकल्पों से किसी एक से शुल्क का भुगतान करने पर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और 5 दिन में कार्ड आपको मिल जाएगा।