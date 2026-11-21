नियामक ने जांच के बाद यह कार्रवाई की है

स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पर IRDAI ने क्यों लगाया 2 करोड़ रुपये का जुर्माना?

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:34 pm Nov 21, 202602:34 pm

क्या है खबर?

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर स्वास्थ्य बीमा के दावों को गलत तरीके से खारिज करने, पॉलिसी की शर्तों के खिलाफ रकम काटने और ग्राहकों को फैसलों की सही जानकारी नहीं देने का आरोप है। नियामक ने जांच के बाद यह कार्रवाई की है। साथ ही कंपनी को दावा निपटाने की प्रक्रिया में सुधार करने के निर्देश भी दिए हैं।