स्टैनफोर्ड में सुंदर पिचई के भाषण का हुआ विरोध

अमेरिका की स्टैनफोर्ड में भाषण के दौरान क्यों हुआ गूगल के CEO सुंदर पिचई का विरोध?

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:05 pm Jun 15, 202608:05 pm

क्या है खबर?

अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित 2026 की ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान गूगल के CEO सुंदर पिचईअमेरिका का कुछ छात्रों ने विरोध किया। जैसे ही पिचई मंच पर भाषण देने पहुंचे, करीब 200 छात्र अपनी सीटों से उठ गए। कई छात्रों ने फिलिस्तीनी झंडे लहराए, नारे लगाए और विरोध जताते हुए कार्यक्रम स्थल से बाहर चले गए। इसके बावजूद पिचई ने अपना भाषण जारी रखा और छात्रों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।