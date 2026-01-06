रिलायंस इंडस्ट्रीज को आज बाजार मूल्यांकन में क्यों हुआ 1 लाख करोड़ का नुकसान? 

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर में आज (6 जनवरी) तेज गिरावट देखने को मिली है। शेयर करीब 5 फीसदी टूटकर BSE पर 1,497 रुपये के इंट्राडे निचले स्तर तक पहुंच गया। इस गिरावट की वजह से कंपनी के बाजार मूल्यांकन में एक ही दिन में करीब 1 लाख करोड़ की कमी आ गई। कारोबारी दिन के अंत में शेयर BSE पर 4.42 फीसदी गिरकर 1,507.70 रुपये और NSE पर 1,508.90 रुपये पर बंद हुआ।

#1 गलत रिपोर्ट से बिगड़ा बाजार का मूड शेयर में गिरावट की बड़ी वजह एक मीडिया रिपोर्ट रही, जिसमें दावा किया गया था कि रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी को रूस से कच्चे तेल के तीन जहाज मिलने वाले हैं। इस खबर के सामने आते ही निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ गई। बाजार को लगा कि इससे कंपनी पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है। इसी आशंका के चलते कई निवेशकों ने शेयर बेचने शुरू कर दिए, जिससे कीमतों पर अचानक दबाव आ गया।

#2 कंपनी के खंडन के बावजूद जारी रही गिरावट रिलायंस ने साफ किया कि जामनगर रिफाइनरी को पिछले तीन हफ्तों में रूस से कोई कच्चा तेल नहीं मिला है और जनवरी में भी ऐसी कोई डिलीवरी नहीं होनी है। कंपनी ने रिपोर्ट को पूरी तरह गलत बताया, लेकिन इसके बावजूद शेयर में गिरावट थमी नहीं। भारी बिकवाली के कारण रिलायंस का मार्केट कैप एक ही दिन में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा घट गया, जो निवेशकों के भरोसे पर असर दिखाता है।

