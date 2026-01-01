साल के पहले दिन ITC शेयरों में बड़ी गिरावट

ITC के शेयरों में आज क्यों देखने को मिली 10 प्रतिशत की गिरावट?

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:55 pm Jan 01, 202605:55 pm

भारतीय शेयर बाजार में साल के पहले दिन ITC के शेयरों में आज (1 जनवरी) बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सरकार द्वारा 1 फरवरी से तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने के ऐलान के बाद ITC के शेयर करीब 10 प्रतिशत टूट गए। कारोबार के दौरान यह शेयर लगभग 3 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। इस गिरावट के चलते ITC आज सेंसेक्स के सबसे बड़े लूजर शेयरों में शामिल रहा है।