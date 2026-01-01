ITC के शेयरों में आज क्यों देखने को मिली 10 प्रतिशत की गिरावट?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में साल के पहले दिन ITC के शेयरों में आज (1 जनवरी) बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सरकार द्वारा 1 फरवरी से तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने के ऐलान के बाद ITC के शेयर करीब 10 प्रतिशत टूट गए। कारोबार के दौरान यह शेयर लगभग 3 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। इस गिरावट के चलते ITC आज सेंसेक्स के सबसे बड़े लूजर शेयरों में शामिल रहा है।
चिंता
एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से निवेशकों में चिंता
फाइनेंस मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन के मुताबिक, सिगरेट पर हर 1,000 स्टिक पर 2,050 से 8,500 रुपये तक एक्साइज ड्यूटी लगेगी। यह टैक्स पहले से लागू 40 प्रतिशत GST के अलावा होगा। एनालिस्ट्स का मानना है कि इससे सिगरेट की कीमतें बढ़ेंगी और बिक्री पर असर पड़ेगा। टैक्स बोझ बढ़ने से निवेशकों में चिंता बढ़ी और शेयरों पर दबाव देखने को मिला, जिसका असर पूरे तंबाकू सेक्टर की धारणा पर भी साफ दिखा।
चेतावनी
कमजोर आउटलुक और ब्रोकरेज की चेतावनी
ब्रोकरेज फर्मों का कहना है कि बढ़े टैक्स का असर ITC के सिगरेट वॉल्यूम और मुनाफे पर पड़ सकता है। कुछ एनालिस्ट्स ने EBITDA अनुमान में कटौती की है और स्टॉक की रेटिंग घटाई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल शेयर में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। कमजोर FMCG ग्रोथ, टैक्स दबाव और भविष्य की अनिश्चितता ने ITC के शेयरों को और कमजोर किया है, जिससे निवेशकों की सतर्कता फिलहाल बनी रहने की संभावना है।