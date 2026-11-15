इंडिगो ने पुणे से गुवाहाटी की उड़ान की आपतकालीन लैंडिंग कराई

क्यों इंडिगो को पुणे में करानी पड़ी विमान की आपात लैडिंग? जानिए पूरा मामला

क्या है खबर?

पुणे से गुवाहाटी जा रही इंडिगो की एक उड़ान को रविवार सुबह पुणे हवाई अड्‌डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। उड़ान भरने के बाद विमान का लैंडिंग गियर अंदर नहीं जा पाया था। 192 यात्रियों और क्रू सदस्यों को ले जा रहा यह विमान सुबह 9:04 बजे सुरक्षित उतर गया। यह घटना इंडिगो की फ्लाइट 6E 0623 (VT-IZE) के साथ हुई। एयलाइन ने प्रभावित यात्रियों को गुवाहाटी पहुंचाने के लिए बेंगलुरु से पुणे तक एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की।