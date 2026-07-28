HDFC बैंक ने CEO समेत 3 वरिष्ठ अधिकारियों पर क्यों लगाया 1-1 लाख रुपये जुर्माना?

बैंक की स्वतंत्र अनुशासन समिति ने 2017 और 2021 में MSRDC के साथ हुए डिपॉजिट व्यवस्था की जांच की थी।

समिति ने पाया कि कुछ मामलों में कारोबारी सीमाओं से आगे बढ़कर काम किया गया था, जिसे 'बिजनेस ओवररीच' माना गया। हालांकि, जांच में किसी भी अधिकारी के गलत इरादे, निजी लाभ लेने, धोखाधड़ी करने या जानबूझकर नियम तोड़ने का कोई प्रमाण नहीं मिला।

इसके बावजूद बैंक बोर्ड ने अनुशासनात्मक कार्रवाई का फैसला लिया और जुर्माना लगाने की मंजूरी दी।