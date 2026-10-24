बोइंग का आपूर्तिकर्ता वेरो के साथ विवाद चल रहा है

क्यों बोइंग को रोकना पड़ा 777 फ्रेटर और 767 विमानों का उत्पादन?

क्या है खबर?

अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग को अपने 777 फ्रेटर (मालवाहक विमान) का उत्पादन लगभग 2 महीनों के लिए रोकना पड़ा है। फ्लोरिडा स्थित एक छोटे आपूर्तिकर्ता के साथ विवाद के कारण आई इस रुकावट ने 767 विमानों के उत्पादन पर भी असर डाला है, जिसमें फ्रेटर और KC-46 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर (हवा में ईंधन भरने वाले विमान) शामिल हैं। अदालती दस्तावेजों में बताया गया है कि विमान निर्माता का फ्लोरिडा स्थित आपूर्तिकर्ता वेरो के साथ विवाद चल रहा है।