बैंक यूनियनों ने हड़ताल का ऐलान किया है

बैंक यूनियनों ने 11 सितंबर को क्यों किया हड़ताल का ऐलान? जानें क्या हैं मांगें

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:16 pm Sep 01, 202606:16 pm

क्या है खबर?

देशभर के बैंक कर्मचारियों से जुड़े यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने चरणों में हड़ताल का ऐलान किया है। यूनियनों का कहना है कि उनकी प्रमुख मांगों पर सरकार और बैंक प्रबंधन से समाधान नहीं हुआ है। फोरम ने 11 सितंबर को एक दिन और 28 से 30 सितंबर तक तीन दिन की बैंक हड़ताल बुलाई है। मांगें नहीं मानी गईं तो 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी गई है।