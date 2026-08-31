जी एंटरटेनमेंट के शेयरों में आज क्यों देखने को मिल रही है भारी गिरावट?

तीनों कर्जदाताओं ने बताया कि उन्होंने सुभाष चंद्रा के प्रस्ताव का विरोध किया था।

इस योजना के तहत कर्जदाताओं के बीच केवल 6.25 करोड़ रुपये बांटने और दिवाला प्रक्रिया के खर्च के लिए 25 लाख रुपये देने का प्रावधान है। वहीं, कर्जदाताओं के कुल दावे करीब 22,006.57 करोड़ रुपये बताए गए हैं।

इसके बावजूद राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने 25 अगस्त को योजना को मंजूरी दे दी। अब बैंकों की अपील से यह मामला राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण पहुंचेगा।