महिलाओं का जीवन बीमा प्रीमियम पुरुषों से कम क्यों? जानिए इसकी वजह
क्या है खबर?
वर्तमान में जीवन बीमा लेना जरूरी हो गया है। अगर, आप हाल ही में जीवन बीमा लेने की सोच रहे हैं, तो शायद आपने गौर किया होगा कि महिलाओं के लिए प्रीमियम दर पुरुषों से कम होते हैं। इसकी वजह महिलाओं को आकर्षित करने के लिए उनके लिए बीमा कंपनियों की ओर से सस्ती योजनाएं पेश करने को माना जाता है, लेकिन इसकी असल वजह दूसरी है। आइये जानते हैं महिलाओं का बीमा प्रीमियम कम क्यों होता है।
उम्र
महिलाओं के साथ जोखिम कम
महिलाओं की औसत आयु पुरुषों की तुलना में लगभग 3-5 साल ज्यादा होती हैं। इसका मतलब वो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा जीती हैं। इस कारण बीमा कंपनी के लिए जोखिम कम होता है। अगर, कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक जीवित रहता है तो कंपनी को उस व्यक्ति के लिए क्लेम जल्दी नहीं देना पड़ता, यानि कंपनी को फायदा होता है। इसी वजह से बीमा कंपनियां महिलाओं से थोड़ा कम प्रीमियम लेती हैं।
लाइफस्टाइल
महिलाएं नहीं जीतीं खतरनाक लाइफस्टाइल
महिलाएं आमतौर पर धूम्रपान, शराब पीने या खतरनाक लाइफ स्टाइल में पुरुषों के मुकाबले कम होती हैं। इसलिए, उन्हें दिल की बीमारियां या अन्य गंभीर रोग देर से होते हैं। बीमा कंपनियां रिस्क बेस्ड प्राइसिंग के आधार पर प्रीमियम तय करती हैं। इसका मतलब जो व्यक्ति ज्यादा रिस्की है, उसे ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। पुरुषों में दुर्घटना, दिल की बीमारी, धूम्रपान से जुड़ी बीमारियां ज्यादा पाई जाती हैं। इस कारण उनके साथ क्लेम की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है।