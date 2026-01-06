महिलाओं पर जोखिम कम होने के कारण बीमा प्रीमियम कम होता है

महिलाओं का जीवन बीमा प्रीमियम पुरुषों से कम क्यों? जानिए इसकी वजह

क्या है खबर?

वर्तमान में जीवन बीमा लेना जरूरी हो गया है। अगर, आप हाल ही में जीवन बीमा लेने की सोच रहे हैं, तो शायद आपने गौर किया होगा कि महिलाओं के लिए प्रीमियम दर पुरुषों से कम होते हैं। इसकी वजह महिलाओं को आकर्षित करने के लिए उनके लिए बीमा कंपनियों की ओर से सस्ती योजनाएं पेश करने को माना जाता है, लेकिन इसकी असल वजह दूसरी है। आइये जानते हैं महिलाओं का बीमा प्रीमियम कम क्यों होता है।