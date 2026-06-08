दवा कंपनियों के शेयरों में दिखी मजबूती

शेयर बाजार में आज दवा कंपनियों के शेयरों में क्यों देखने को मिल रही तेजी?

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:18 pm Jun 08, 202602:18 pm

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज दवा कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। बाजार में कुल मिलाकर दबाव के बावजूद फार्मा सेक्टर के कई शेयर हरे निशान में कारोबार करते नजर आए। एल्केम लैबोरेटरीज, टोरेंट फार्मास्युटिकल्स और फोर्टिस हेल्थकेयर जैसे शेयरों में 1.6 से 3.1 प्रतिशत तक की बढ़त दर्ज की गई। वहीं, मैक्स हेल्थकेयर और अपोलो हॉस्पिटल्स भी बाजार के प्रमुख बढ़त वाले शेयरों में शामिल रहे। इससे निवेशकों की दिलचस्पी इस क्षेत्र में बढ़ती दिखी।