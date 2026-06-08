तेल, पेंट और डिलीवरी से जुड़ी कई कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई

तेल, पेंट और डिलीवरी कंपनियों के शेयरों में क्यों दिख रही गिरावट?

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:48 am Jun 08, 202611:48 am

क्या है खबर?

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच सोमवार (8 जून) को भारतीय शेयर बाजार में कुछ कंपनियों के शेयर दबाव में नजर आए। ईरान और इजरायल के बीच नए सैन्य हमलों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई, जिसका असर बाजार पर भी देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड करीब 4 प्रतिशत बढ़कर 97 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। इसके बाद तेल, पेंट और डिलीवरी से जुड़ी कई कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।