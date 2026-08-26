आज सरकारी बैंकों के शेयरों में खरीदारी बढ़ी है

PSU बैंकिंग शेयरों में आज क्यों देखने को मिल रही तेजी? जानिए बड़ी वजह

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:28 pm Aug 26, 202602:28 pm

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (26 अगस्त) PSU सेक्टर के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। बुधवार सुबह सरकारी बैंकों के शेयरों में खरीदारी बढ़ी, जिससे निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स करीब 2 प्रतिशत तक चढ़ गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और SBI के शेयरों में 1 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक की बढ़त दिखी। इस महीने भी PSU बैंक इंडेक्स ने निजी बैंकों और निफ्टी 50 से बेहतर प्रदर्शन किया है।