शेयर बाजार: धातु कंपनियों के शेयरों में आज क्यों देखने को मिल रही तेजी?

भारतीय शेयर बाजार में आज (13 मई) धातु कंपनियों के शेयरों में मजबूत तेजी देखने को मिली है। कारोबार के दौरान निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 1.3 प्रतिशत चढ़ गया और सभी बड़े मेटल शेयर हरे निशान में कारोबार करते दिखे। हिंदुस्तान जिंक के शेयर करीब 5 प्रतिशत और हिंदुस्तान कॉपर के शेयर 3 प्रतिशत से ज्यादा बढ़े। वहीं वेदांता, हिंडाल्को और नालको जैसी कंपनियों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली, जिससे पूरे मेटल सेक्टर का माहौल मजबूत है।

वजह क्या है तेजी की वजह? मेटल शेयरों में तेजी की सबसे बड़ी वजह सोना और चांदी की कीमतों में आया बड़ा उछाल है। सरकार द्वारा आयात शुल्क बढ़ाने के बाद MCX पर सोना 6 प्रतिशत बढ़कर 1.62 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत भी 6 प्रतिशत चढ़कर 2.95 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। कीमती धातुओं की कीमत बढ़ने से निवेशकों को उम्मीद है कि मेटल कंपनियों की कमाई बेहतर हो सकती है, जिससे शेयरों में खरीदारी तेज हुई।

आयात शुल्क आयात शुल्क बढ़ने से बाजार में असर सरकार ने सोना और चांदी पर कुल आयात शुल्क 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। इसके तहत 10 प्रतिशत बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5 प्रतिशत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया गया है। इस फैसले के बाद बाजार में यह माना जा रहा है कि घरेलू धातु कंपनियों को फायदा मिल सकता है। इसके साथ ही महंगे आयात के कारण स्थानीय बाजार में धातुओं की कीमतें और मजबूत हो सकती हैं।

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