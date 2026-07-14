जून में थोक महंगाई बढ़कर 9.87 प्रतिशत पर पहुंची, खाने-पीने की चीजें हुईं महंगी

सरकार ने जून के आंकड़े नई WPI सीरीज के आधार पर जारी किए हैं, जिसमें 2022-23 को आधार वर्ष बनाया गया है।

नई सीरीज में वस्तुओं की संख्या 697 से बढ़ाकर 957 कर दी गई है और सौर, पवन तथा परमाणु बिजली जैसे नए उत्पाद भी शामिल किए गए हैं।

सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था मौजूदा अर्थव्यवस्था की बेहतर तस्वीर पेश करेगी और थोक महंगाई का अधिक सटीक आकलन करने में मदद करेगी।