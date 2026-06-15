मई में थोक महंगाई बढ़कर 9.68 प्रतिशत पर पहुंची

मई में थोक महंगाई 9.68 प्रतिशत पर पहुंची, ईंधन और खाद्य वस्तुओं ने बढ़ाया दबाव

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:47 pm Jun 15, 202603:47 pm

क्या है खबर?

भारत की थोक महंगाई दर मई में बढ़कर 9.68 प्रतिशत हो गई, जो अप्रैल में 8.30 प्रतिशत थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से ईंधन और खाद्य वस्तुओं की महंगी कीमतों की वजह से हुई है। यह आंकड़ा विशेषज्ञों के 9.05 प्रतिशत के अनुमान से भी ज्यादा रहा। नई WPI सीरीज के तहत जारी यह पहला महंगाई आंकड़ा है, जिसमें आधार वर्ष 2022-23 रखा गया है।