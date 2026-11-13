कौन बनेगा जेन्सेन हुआंग की जगह एनवीडिया CEO? रेस में भारतीय मूल के 3 दिग्गज शामिल
क्या है खबर?
एनवीडिया अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) रहे जेन्सेन हुआंग के स्थायी उत्तराधिकारी की तलाश कर रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय मूल के 3 कारोबारी इस पद की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। इनमें माइक्रोन टेक्नोलॉजी के प्रमुख संजय मेहरोत्रा, पालो ऑल्टो नेटवर्क्स के निकेश अरोड़ा और गूगल क्लाउड के थॉमस कुरियन के नाम हैं। कंपनी की मुख्य वित्त अधिकारी कोलेट क्रेस वर्तमान में अंतरिम CEO की जिम्मेदारी संभाल रही हैं।
भारतीय दिग्गज
संजय मेहरोत्रा, निकेश अरोड़ा और थॉमस कुरियन कौन हैं?
संजय मेहरोत्रा 2017 से मेमोरी चिप कंपनी माइक्रोन का नेतृत्व कर रहे हैं।
इससे पहले उन्होंने 1988 में सैनडिस्क की स्थापना की थी और उसके CEO रहे। निकेश अरोड़ा 2018 से साइबर सुरक्षा कंपनी पालो ऑल्टो नेटवर्क्स के प्रमुख हैं। इससे पहले वह गूगल और सॉफ्टबैंक में वरिष्ठ पदों पर भी काम कर चुके हैं।
वहीं, थॉमस कुरियन गूगल क्लाउड के CEO हैं और कंपनी की क्लाउड तथा AI सेवाओं की जिम्मेदारी संभालते हैं।
अन्य
इन टेक दिग्गजों के नाम भी चर्चा में
इन 3 नामों के अलावा एनवीडिया की अंतरिम प्रमुख कोलेट क्रेस और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी इयान बक भी संभावित उम्मीदवारों में बताए गए हैं।
बक 2004 से एनवीडिया में हैं और कंपनी के CUDA सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को विकसित करने में उनकी अहम भूमिका रही है।
अन्य नामों में आर्म के प्रमुख रेने हास, इंटेल के पूर्व CEO पैट जेल्सिंगर, AMD की लिसा सू, मार्वेल के मैट मर्फी और ऐपल के जॉनी स्रौजी शामिल हैं।
टिम कुक
टिम कुक का नाम भी आया सामने
रिपोर्टों में ऐपल के प्रमुख टिम कुक का नाम सामने आया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पद के लिए कुक को पसंदीदा बताया था। हालांकि, एनवीडिया के बोर्ड ने अभी किसी स्थायी उत्तराधिकारी का ऐलान नहीं किया है।
नए CEO के सामने कंपनी की तेज वृद्धि बनाए रखने, प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला करने और चीन से जुड़े निर्यात प्रतिबंधों जैसी चुनौतियां होंगी। उन्हें ग्राहकों और तकनीकी साझेदारों के साथ रिश्ते भी संभालने होंगे।