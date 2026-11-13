कोलेट क्रेस वर्तमान में अंतरिम CEO की जिम्मेदारी संभाल रही हैं

कौन बनेगा जेन्सेन हुआंग की जगह एनवीडिया CEO? रेस में भारतीय मूल के 3 दिग्गज शामिल

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:17 pm Nov 13, 202610:17 pm

क्या है खबर?

एनवीडिया अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) रहे जेन्सेन हुआंग के स्थायी उत्तराधिकारी की तलाश कर रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय मूल के 3 कारोबारी इस पद की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। इनमें माइक्रोन टेक्नोलॉजी के प्रमुख संजय मेहरोत्रा, पालो ऑल्टो नेटवर्क्स के निकेश अरोड़ा और गूगल क्लाउड के थॉमस कुरियन के नाम हैं। कंपनी की मुख्य वित्त अधिकारी कोलेट क्रेस वर्तमान में अंतरिम CEO की जिम्मेदारी संभाल रही हैं।