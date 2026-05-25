कौन थे तोशिफुमी सुजुकी? 93 साल की उम्र में निधन, जापान में सेवन-इलेवन को दिलाई पहचान

जापान के मशहूर कारोबारी और सेवन-इलेवन स्टोर चेन को नई पहचान देने वाले तोशिफुमी सुजुकी का 93 साल की उम्र में निधन हो गया है। कंपनी सेवन एंड आई होल्डिंग्स ने बताया कि उनका निधन 18 मई को हुआ। सुजुकी को जापान में कन्वीनियंस स्टोर कारोबार को बदलने वाला बड़ा चेहरा माना जाता था। उनके नेतृत्व में सेवन-इलेवन जापान में तेजी से बढ़ा और रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। उनके निधन पर कारोबार जगत में शोक है।

परिचय कौन थे तोशिफुमी सुजुकी? तोशिफुमी सुजुकी का जन्म 1932 में जापान के नागानो इलाके में हुआ था। उन्होंने 1950 के दशक में रिटेल कंपनी इटो-योकाडो के साथ काम शुरू किया। अमेरिका यात्रा के दौरान उनकी नजर सेवन-इलेवन स्टोर मॉडल पर पड़ी। इसके बाद उन्होंने जापान में इस ब्रांड को शुरू करने की तैयारी की। साल 1974 में टोक्यो में पहला सेवन-इलेवन स्टोर खुला। धीरे-धीरे उनका यह कदम जापान के रिटेल बाजार में बड़ा बदलाव लेकर आया।

भूमिका खरीदारी की आदत बदलने में निभाई बड़ी भूमिका सुजुकी ने जापानी ग्राहकों की जरूरत को समझते हुए स्टोर का तरीका बदला। उन्होंने छोटे इलाकों में ऐसे स्टोर बनाए जहां लोगों को रोज की जरूरी चीजें आसानी से मिल सकें। स्टोर में ताजा खाना, जरूरी सामान और चौबीसों घंटे सेवा जैसी सुविधाएं दी गईं। बाद में बिल भुगतान, एटीएम और पार्सल जैसी सेवाएं भी जुड़ गईं। इससे अब सेवन-इलेवन सिर्फ दुकान नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जरूरत का भरोसेमंद हिस्सा बन गया है।

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