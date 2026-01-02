कौन थे एक्विटास इन्वेस्टमेंट के MD सिद्धार्थ भैया, 47 वर्ष की उम्र में जिनका हुआ निधन?
क्या है खबर?
वित्तीय कंपनी एक्विटास इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी के मुख्य निवेश अधिकारी (CIO) और प्रबंध निदेशक (MD) सिद्धार्थ भैया का 47 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कंपनी की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, सिद्धार्थ का निधन 31 दिसंबर, 2025 को न्यूजीलैंड में हुआ। वह उस समय अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे थे। कंपनी ने बताया कि अचानक हृदय गति रुकने के कारण उनका देहांत हुआ, जिससे निवेश जगत में शोक की लहर फैल गई।
परिचय
कौन थे सिद्धार्थ भैया?
सिद्धार्थ भारतीय शेयर बाजार की एक जानी-मानी और सम्मानित शख्सियत थे। उन्हें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का गहरा अनुभव था। बाजार के रिकॉर्ड हाई स्तर पर भी जोखिम को पहचानने और समय पर सतर्क रहने के उनके फैसले चर्चा में रहते थे। वर्ष 2024 में जब बाजार ऊंचाई पर था, तब उन्होंने करेक्शन की चेतावनी दी थी। वह अपने बोल्ड कैश कॉल्स और अनुशासित निवेश सोच के लिए पहचाने जाते थे।
करियर
निप्पॉन से एक्विटास तक शानदार करियर
सिद्धार्थ ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2005 में निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड से की थी। वह वहां पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज डिवीजन के सबसे युवा फंड मैनेजरों में शामिल रहे। करीब सात साल बाद उन्होंने अल्ट्रा हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स के लिए काम करने वाली एक्विटास इन्वेस्टमेंट से जुड़ाव बनाया। उनके नेतृत्व में फर्म ने करीब 65 करोड़ डॉलर (लगभग 5,900 करोड़ रुपये) की AUM और 34 प्रतिशत CAGR रिटर्न दर्ज किया।
विरासत
एक्विटास की ग्रोथ के पीछे मजबूत सोच और विरासत
एक्विटास इन्वेस्टमेंट ने कहा कि सिद्धार्थ कंपनी की ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति थे। कंपनी के अनुसार, वह सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं बल्कि एक संस्थान निर्माता थे। उनकी सोच अनुशासन, ईमानदारी और लंबी अवधि के दृष्टिकोण पर आधारित थी। कंपनी ने स्पष्ट किया कि इस व्यक्तिगत और पेशेवर नुकसान के बावजूद, वह सिद्धार्थ के सिद्धांतों और मूल्यों के साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।