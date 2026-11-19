कंपनी का सालाना रेवेन्यू रन रेट 10 करोड़ डॉलर बताया गया है

कौन हैं यश पाटिल? जिनका स्टार्टअप 4.5 अरब डॉलर में खरीद रही पालो ऑल्टो नेटवर्क्स

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:55 pm Nov 19, 202606:55 pm

क्या है खबर?

भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी यश पाटिल का एक साल पुराना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप एप्लाइड कंप्यूट 4.5 अरब डॉलर (लगभग 420 अरब रुपये) में बिकने जा रहा है। साइबर सुरक्षा क्षेत्र की बड़ी कंपनी पालो ऑल्टो नेटवर्क्स इसका अधिग्रहण करेगी। इससे पहले नवंबर की शुरुआत में एप्लाइड कंप्यूट ने 3.25 अरब डॉलर के मूल्यांकन पर 35 करोड़ डॉलर की फंडिंग जुटाई थी। कंपनी का सालाना रेवेन्यू रन रेट 10 करोड़ डॉलर बताया गया है।