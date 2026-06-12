यह स्टार्टअप नवंबर, 2025 में लॉन्च हुआ था

कौन हैं विक बजाज, जिन पर जेफ बेजोस ने अपने नए AI स्टार्टअप की जिम्मेदारी सौंपी?

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:59 pm Jun 12, 202606:59 pm

क्या है खबर?

अरबपति जेफ बेजोस ने एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप 'प्रोमेथियस' की शुरुआत की है। बेजोस इस स्टार्टअप का नेतृत्व भारतीय मूल के वैज्ञानिक विक्रम 'विक' बजाज के साथ कर रहे हैं। कंपनी का लक्ष्य एक आर्टिफिशियल जनरल इंजीनियर तैयार करना है। प्रोमेथियस ने हाल ही में 12 अरब डॉलर (लगभग 1,150 अरब रुपये) की फंडिंग जुटाई है और इसकी वैल्यू 41 अरब डॉलर (लगभग 3,900 अरब रुपये) आंकी गई है। यह स्टार्टअप नवंबर, 2025 में लॉन्च हुआ था।