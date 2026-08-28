पेमैन कारगर जनवरी से संभालेंगे पदभार

कौन हैं TVS मोटर के नए CEO पेमैन कारगर? जनवरी से संभालेंगे पदभार

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:57 pm Aug 28, 202601:57 pm

क्या है खबर?

TVS मोटर कंपनी ने बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने शुक्रवार को पेमैन कारगर को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया। वह के एन राधाकृष्णन की जगह लेंगे और 27 जनवरी, 2027 से पद संभालेंगे। तब तक राधाकृष्णन ही CEO बने रहेंगे। कंपनी के मुताबिक, यह बदलाव TVS के अंतरराष्ट्रीय कारोबार और विकास योजनाओं के लिए अहम है। कारगर की नियुक्ति से कंपनी को वैश्विक कारोबार बढ़ाने में मदद मिल सकती है।